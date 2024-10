Ufficiale Liverpool-Bologna, le formazioni: out Castro, Dallinga dal 1'

La seconda giornata prosegue in questo mercoledì che regala anche la partita più affascinante dell'anno al Bologna, di scena ad Anfield contro il Liverpool. Fermare la formazione di Arne Slot, che all'esordio ha battuto il Milan a San Siro, non sarà di certo semplice per i rossoblù, che invece nel match di debutto hanno racimolato un punto, frutto dello 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Nunez. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano.