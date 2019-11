Liverpool, Klopp può sorridere: anche Van Dijk torna a "casa" prima

Il Liverpool sarà il prossimo avversario del Napoli in Champions League. Il difensore Virgil van Dijk è il quinto giocatore dei Reds a fare rotta verso Anfield prima della fine di questa sosta per le nazionali. Il difensore ha lasciato il ritiro dell'Olanda per "motivi personali", come ha comunicato la stessa federazione locale senza aggiungere ulteriori dettagli. Van Dijk si è unito a Salah e Robertson (per precauzione e per recuperare da infortuni), Henderson e Joe Gomez (dopo la vittoria dell'Inghilterra sul Montenegro di giovedì scorso) che sono tutti di nuovo a casa.