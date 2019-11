Liverpool, le scelte ufficiali di Klopp: out Alexander-Arnold, sorpresa Milner a centrocampo

Ufficiale anche la formazione del Liverpool. Tra le novità la presenza di Milner a centrocampo al posto di Wijnaldum. Ovviamente c'è Salah in attacco come aveva confermato Klopp in conferenza stampa. Out Alexander-Arnold, sulla destra gioca Gomez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino. A disp.: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold. All.: Klopp.