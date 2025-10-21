Lucca protesta e si fa espellere: Napoli in dieci a 15' dalla fine

Al 77' il Napoli resta in dieci uomini: espulsione diretta per Lorenzo Lucca. Dopo un fischio contrario in seguito ad un contrasto con Obispo, l'attaccante azzurro protesta con l'arbitro portandosi il dito alla tempia e rimedia il rosso diretto.

