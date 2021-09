Malmo, Christiansen ci crede: "Uno della Juve guadagna quanto la nostra rosa. Ma possiamo vincere"

Il capitano del Malmo Anders Christiansen (ex del Chievo Verona) ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Champions contro la Juventus. Queste le sue parole: "Loro sono una grandissima squadra ma noi scenderemo in campo per vincere, abbiamo la sensazione di poter battere ogni avversario in casa nostra, col nostro pubblico alle spalle. Anche perché tutta la pressione sarà sulla Juventus, il club più grande d'Italia e una delle big della Champions League. Per capire le difficoltà basta pensare che un giocatore della Juventus guadagna quanto tutta la nostra rosa".

Come si prepara la partita? "Noi faremo di tutto per portare a casa punti, possibilmente 3. Saremo preparati per vincere la gara ma sappiamo che lo sarà anche la Juventus. Magari vinceranno loro alla fine, ma è tutto da dimostrare domani in campo".