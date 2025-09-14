Man City-Man United, le formazioni del derby: Guardiola lancia Donnarrumma e ritrova Foden
Un derby che vale molto, non soltanto per la posta che mette in palio ma anche per l'aspetto di due squadre che hanno iniziato la stagione in ombra. All'Etihad Stadium è tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Manchester United, gara che chiuderà la quarta giornata di premier League. Subito titolare Gigio Donnarumma dalla parte dei Citizen, che ritrova ancora Foden; mentre Amorim sceglie di lanciare dal 1' Sesko. Queste le formazioni ufficiali:
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; O'Reilly, Khusanov, Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.
A disposizione: Trafford, Ake, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni.
Allenatore: Pep Guardiola.
Manchester United (4-2-3-1): Bayindir; Mazraoui, De Ligt, Yoro, Shaw; Ugarte, Bruno Fernandes; Amad, Mbeumo, Dorgu, Sesko.
A disposizone: Heaton, Lammens, Fredricson, Heaven, Leon, Maguire, Casemiro, Mainoo, Zirkzee.
Allenatore: Ruben Amorim
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro