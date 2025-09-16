Man City-Napoli, arbitra Zwayer: i precedenti con il fischietto tedesco

Il cammino in Champions League del Napoli inizia giovedì sera, a partire dalle ore 21:00, quando la squadra allenata da Antonio Conte sarà ospite a Manchester sul campo dell'Etihad Stadium del City. Ad arbitrare il match sarà il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti connazionali Robert Kempter e Christian Dietz e dal quarto uomo Florian Badstubner. Anche la sala VAR sarà tutta teutonica, composta da Christian Dingert e dal suo assistente Bastian Dankert.

Per Zwayer si tratta del quinto incrocio con il club campano. I quattro precedenti sono stati tutti in Champions League: nel 2017 arbitrò la sconfitta subita dalla squadra allora allenata da Maurizio Sarri sul campo dello Shakhtar Donetsk. Un anno dopo era lui a dirigere il pareggio per 2-2 maturato al Parco dei Principi con il PSG. Nel 2022 è stato il fischietto della vittoria per 4-2 ottenuta dagli azzurri in casa. Infine, nel 2024, venne designato per il pareggio del Maradona con il Barcellona.