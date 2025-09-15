Ufficiale Man City-Napoli, tutte le info per gli ospiti: punto d'incontro, parcheggi e regolamento Eitihad

vedi letture

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Etihad Stadium tra il Manchester City ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è presso Shambles Square, nel centro di Manchester. Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.

L’impianto si trova accanto alla fermata del tram (Metrolink) Etihad Campus ed è servito dalla linea Ashton-under-Lyne - Eccles. Inoltre, la fermata Etihad Campus è servita dalla linea MediaCityUK - Etihad Campus dal lunedì al sabato, durante le ore di punta, e dalla linea Altrincham - Etihad Campus dal lunedì al sabato, dopo le ore di punta, e per l’intera giornata di domenica.

Sono disponibili collegamenti diretti da Piccadilly Gardens, Piccadilly Rail Station e St. Peter’s Square, con partenze ogni 6 minuti e una durata del viaggio di circa 10 minuti. I servizi di trasporto sono ovviamente molto affollati in concomitanza con le partite, a causa dell’elevato numero di tifosi; pertanto, è essenziale prendersi tutto il tempo necessario per raggiungere lo stadio.

Per recarsi all’Etihad Stadium occorre acquistare un biglietto valido per le zone 1 e 2, il cui costo giornaliero è di 3,80 £ (equivalenti a circa 4,50 €). È possibile acquistare i biglietti presso tutte le fermate dei tram, tramite una delle apposite biglietterie automatiche. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento contactless tramite le apposite biglietterie automatiche presso le stazioni. Se decidi di utilizzare questa modalità di pagamento del biglietto, ricorda che il biglietto che stai acquistando è valido solo per un adulto. È possibile convalidare più titoli di viaggio sia all’ingresso che all’uscita della stazione.

IN TAXI:

Si raccomanda ai tifosi che hanno necessità di un taxi al termine della partita di spostarsi verso Rowsley Street, dove si trova la piazzola dei taxi. A causa della chiusura delle strade subito dopo la partita, i taxi non possono accedere all’Etihad Campus per almeno un’ora in seguito al fischio finale e, per un breve periodo, potrebbero avere delle difficoltà a lasciare la fila di caricamento.

Se si desidera utilizzare un taxi privato, è possibile contattare Street Cars al numero di telefono (0161) 2287878. Si prega di tenere presente che i taxi non potranno accedere al sito fino a quando quest’ultimo non sarà considerato sicuro da Event Control (l’agenzia responsabile del servizio di sicurezza) e dalla Polizia di Manchester.

SERVIZIO AUTOBUS:

Sono disponibili alcuni servizi di autobus pubblici provenienti da tutte le direzioni. Al termine della partita, tutti gli autobus saranno in attesa presso Ashton New Road, nei pressi della South Stand (Tribuna Sud), pronti per riportare i tifosi nel centro della città. Gli steward saranno a disposizione per gestire le file in modo più efficace al termine della partita. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il seguente sito web, tfgm.com.

A PIEDI:

L’Etihad Stadium è collegato alla stazione ferroviaria di Manchester Piccadilly tramite un percorso pedonale sicuro, ben illuminato e dotato di segnaletica stradale che permette ai pedoni di orientarsi. Si prega di seguire le indicazioni per l’Etihad Stadium lungo il percorso. Occorrono circa 25-30 minuti per raggiungere lo stadio tramite il percorso pedonale, che sarà operativo anche al termine della partita. Gli steward saranno a disposizione per fornire istruzioni. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito: https://www.mancity.com/club/travel-and-transport.

Gli autobus che trasportano i tifosi ospiti parcheggeranno presso il parcheggio contrassegnato dal colore grigio (ingresso tramite il cancello 7), all’altezza di Ashton New Road. Presso l’impianto sono disponibili dei parcheggi su prenotazione (Blue and Green Car Parks, parcheggio verde e parcheggio blu), accessibili da Alan Turing Way (cancello 2). Il parcheggio per gli autobus è quello grigio (Grey Car Park C & D), accessibile da Ashton New Road (cancello 7). (Motocicli - Gratuito. Auto - £10 parcheggio collettivo, £12 parcheggio individuale).

Sia i parcheggi per le auto che quello per l’autobus apriranno 3 ore prima del calcio d’inizio nel giorno della partita. I proprietari dei veicoli parcheggiati e dei beni personali conservati al loro interno sono consapevoli del rischio di danni, furto e altri incidenti. Nota: all’arrivo di tutti i tifosi in autobus potrà essere eseguito un controllo dei biglietti. A qualsiasi tifoso non in possesso del biglietto sarà chiesto di lasciare l’Etihad Campus. Non è consentito il consumo di bevande alcoliche presso l’impianto e quest’ultime saranno confiscate qualora un tifoso ne sia trovato in possesso. Qualsiasi tifoso che sia trovato in possesso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o oggetti potenzialmente utilizzabili come armi potrà essere arrestato. Si raccomanda inoltre ai tifosi di portare sempre con sé un documento di identità.

PARCHEGGI PER DISABILI:

Alcuni posti auto per disabili vengono messi a disposizione dei tifosi ospiti. Il Manchester City comunicherà al dirigente responsabile delle relazioni con le persone disabili e/o a un membro del personale addetto alla biglietteria del club avversario il numero di posti disponibili e gli eventuali criteri di idoneità per la vendita. I proprietari dei veicoli parcheggiati e dei beni personali conservati al loro interno sono consapevoli del rischio di danni, furto e altri incidenti. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la nostra pagina mancity.com/access, che include tutte le informazioni sull’accesso allo stadio per persone disabili.

PARCHEGGI ALL’ESTERNO DELL’IMPIANTO:

Nella zona circostante lo stadio sono disponibili alcuni parcheggi satellite per auto, i cui prezzi sono esposti all’ingresso. Il club non raccomanda l’utilizzo di questi parcheggi e i proprietari dei veicoli parcheggiati e dei beni personali conservati al loro interno sono consapevoli del rischio di danni, furto e altri incidenti. Pertanto, il Manchester City Football Club raccomanda a tutti i tifosi di utilizzare solo i parcheggi per auto specificamente indicati in questo documento.

I tifosi ospiti entreranno allo stadio tramite gli ingressi L1, L2 e L3 della Tribuna Sud (“South Stand”). Vista dei tornelli agli ingressi L1, L2 e L3 per i tifosi che arrivano dal Grey Car Park (parcheggio degli autobus per i tifosi ospiti, contrassegnato dal colore grigio).

Punto di incontro tifoseria ospite

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli è presso Shambles Square, nel centro di Manchester. L’indirizzo esatto è il seguente: Shambles Square, Cathedral Gardens, Manchester, M3 1SW. Si prega di tenere presente che i contenitori di bevande alcoliche aperti sono vietati in qualsiasi via pubblica del centro di Manchester e nelle aree circostanti l’Etihad Stadium. I tifosi impiegheranno circa 45-60 minuti a piedi per raggiungere lo stadio da Shambles Square.

Ubicazione della Tribuna Sud per i tifosi ospiti

I tifosi ospiti potranno accedere al primo, al secondo e al terzo anello della Tribuna Sud, in base al tipo di biglietto che hanno acquistato. L’uso di pirotecnici è vietato. In caso di introduzione nell’impianto o utilizzo, è previsto l’arresto dei trasgressori. Sono previsti appositi contenitori nel parcheggio “Grey” dove i tifosi potranno depositare eventuali oggetti che potrebbero aver portato con sé. Non è ammessa l’introduzione di megafoni e tamburi. Non sono ammessi comportamenti discriminatori; la polizia si attiverà prontamente per identificare e arrestare chiunque commetta reati di questa natura. Non è ammessa la presenza di tifosi ospiti nei settori dedicati ai tifosi della squadra di casa.

Prima del match

I cancelli di ingresso allo stadio apriranno 2 ore prima del calcio di inizio. I pub nelle zone limitrofe dello stadio sono utilizzati dai tifosi di casa. Si chiede a tutti i tifosi ospiti di collaborare al meglio delle proprie possibilità e di rispettare sia la comunità locale che le aree residenziali circostanti, in quanto il consumo di sostanze alcoliche non è consentito nelle aree pubbliche della città di Manchester. I punti di ristoro nell’atrio dello stadio saranno aperti fino al termine dell’intervallo. Presso l’Etihad Stadium non è possibile utilizzare denaro contante; pertanto, questo metodo di pagamento non sarà accettato. Sono disponibili varie opzioni di cibo e bevande calde e fredde, inclusi diversi piatti e bevande halal e vegani.

Nota: tutti i tifosi saranno sottoposti a un controllo di sicurezza prima di accedere allo stadio. I controlli saranno eseguiti in modo scrupoloso da parte del servizio di sicurezza del Manchester City e, presso i tornelli, potranno essere presenti dei cani da ricerca. È vietato ai tifosi accedere all’Etihad Stadium con qualsiasi tipo di fuochi artificiali.

Politica relativa a controlli di sicurezza e ispezione di borse

I tifosi e le loro borse verranno sottoposti a un controllo di sicurezza prima di accedere allo stadio. I tifosi potranno portare all’interno dello stadio solo borse di dimensioni pari o inferiori a 16,5 x 12 x 6,5 pollici. Si raccomanda ai tifosi di arrivare in anticipo per evitare ritardi nell’accesso allo stadio.

Oggetti vietati: bicchieri, sostanze stupefacenti, ombrelli lunghi, bastoni per selfie, fuochi artificiali e razzi, bandiere o striscioni di grandi dimensioni, armi, oggetti contundenti, bottiglie e lattine, cibo e bevande, sigarette e sigarette elettroniche, passeggini e carrozzine, trombette da stadio, caricabatterie portatili, telecamere, aste per bandiere, computer e tablet.

Politica relativa all’ispezione di borse

Si raccomanda ai tifosi di arrivare allo stadio in anticipo per consentire l’adeguato svolgimento dei nostri controlli di sicurezza nei tempi previsti. Saranno accettate solo piccole borse portatili, di dimensioni non superiori al formato A4 (12 x 8 x 3 pollici). Zaini, borsoni, sacche o altri oggetti simili, indipendentemente dalle loro dimensioni, non potranno essere portati all’interno dello stadio. Le borse di dimensioni superiori a quelle consentite potranno essere lasciate presso le strutture di deposito bagagli, dove saranno custodite fino al termine della partita. Il servizio di deposito bagagli ha un costo di £ 10 per oggetto. Una struttura di deposito bagagli si trova all’interno del parcheggio per auto grigio, nell’area riservata ai tifosi ospiti.

Al termine della partita

Previa consultazione con la Polizia di Manchester, ai tifosi ospiti potrà essere chiesto di rimanere all’interno dello stadio per un breve periodo al termine della partita, per consentire lo sgombero delle aree adiacenti. Le eventuali comunicazioni in merito saranno inoltrate durante la partita, per mezzo di avvisi diffusi tramite l’altoparlante dello stadio. Ci assicureremo che i tifosi ospiti possano uscire dallo stadio il prima possibile per iniziare il proprio viaggio di ritorno.

Regolamento dell’impianto

Invasioni di campo e fuochi artificiali

Chiunque invada il terreno di gioco o sia trovato in possesso di fuochi artificiali o fumogeni sarà arrestato e perseguito; il Manchester City vieterà in automatico al responsabile di accedere allo stadio e potrà inoltre essere disposto nei suoi confronti un divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche. Nel calcio, ma anche in altri contesti, non c’è posto per azioni di questo tipo, che sono pericolose, illecite e hanno gravi conseguenze.

La nostra politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di discriminazione

I comportamenti discriminatori non saranno tollerati, compresa qualsiasi forma di razzismo, omofobia, islamofobia, antisemitismo e sessismo. Chiunque sia testimone di comportamenti di questo tipo in occasione di una partita è pregato di segnalarlo a uno steward o alle forze dell’ordine o di inserire i dettagli dell’evento nell’apposita app di segnalazione Kick It Out.

Politica relativa alla sicurezza del terreno di gioco

I tifosi che cercheranno di invadere il terreno di gioco, in qualsiasi momento, saranno espulsi dallo stadio e potranno essere arrestati. Questa politica si applica anche ai tifosi identificati mentre lanciano oggetti verso il terreno di gioco o le aree riservate ai tifosi di casa.

Politica relativa ai tifosi ospiti

Il Manchester City opera una politica di tolleranza zero nei confronti dei tifosi ospiti che prenderanno posto nelle aree riservate ai tifosi di casa. I tifosi ospiti identificati all’interno delle aree riservate ai tifosi di casa saranno espulsi dallo stadio.

Politica relativa all’acquisto di biglietti da parte dei tifosi ospiti

I biglietti potranno essere acquistati solo tramite il club avversario e in base ai rispettivi criteri di vendita. I biglietti acquistati tramite altre fonti potrebbero non essere validi e il Manchester City non si assume alcuna responsabilità per i biglietti acquistati da canali non ufficiali. L’età delle persone che accedono allo stadio deve corrispondere a quella indicata sul biglietto. Ai tifosi potrà essere chiesto di esibire un documento d’identità con foto. Non sarà possibile effettuare un cambio di categoria del biglietto. Chiunque utilizzi un biglietto di ingresso ridotto senza averne diritto sarà espulso dall’impianto; inoltre, il biglietto sarà confiscato.

Politica relativa al fumo

È vietato fumare (e utilizzare sigarette elettroniche) presso l’Etihad Campus, i parcheggi per auto e l’atrio dello stadio. Qualsiasi persona che sarà sorpresa a fumare all’interno dello stadio sarà espulsa e non potrà rientrare.