Man City sotto indagine: se gli hanno mentito, Guardiola è pronto ad andarsene

Il Manchester City in questi giorni è al centro delle cronache inglesi per questioni extra-campo, visto che la Premier League ha segnalato ripetute violazioni che i Citizens avrebbero commesso negli scorsi anni. Come riporta il Sun, la dirigenza del club avrebbe ricevuto un avviso da parte del proprio allenatore Pep Guardiola: se gli avessero mentito, sarebbe pronto ad andarsene.