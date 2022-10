Maradona già sold-out per Napoli-Ajax: terminati anche gli ultimi biglietti delle curve inferiori

Stadio Maradona già sold out per la sfida all’Ajax in programma mercoledì prossimo 12 ottobre.

Stadio Maradona già sold out per la sfida all’Ajax in programma mercoledì prossimo 12 ottobre. In queste ultime ore, complice l’entusiasmo per la goleada di ieri rifilata agli olandesi all’Amsterdam Arena, sono terminati anche gli ultimi biglietti delle curve inferiori. Ci sarà dunque un’atmosfera da brividi in una partita che potrebbe garantire la qualificazione agli ottavi di finale. Potrebbe infatti bastare anche un solo punto mercoledì al Maradona per ottenere il passaggio del turno.