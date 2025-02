Mbangula salva Motta: la Juve batte di misura il PSV allo Stadium

Va alla Juventus il primo round del playoff di Champions League, i biaconeri battono 2-1 il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium. E' una partita equilibrata, ma ai punti forse meriterebbe di più la Juventus. Che passa meritatamente poco dopo la mezzora. Come cinque mesi fa - all'epoca era la 'Fase Campionato' - c'è McKennie a trafiggere il PSV. Il merito va quantomeno condiviso con Gatti, autore di un'azione caparbia, riassunto perfetto di una prestazione maiuscola. Thiago Motta esulta, l'1-0 manda in visibilio lo Stadium: tutti abbracciano, i compagni fisicamente e i tifosi virtualmente, Gatti e McKennie.

All'11' della ripresa arriva la zampata vincente di Perisic, praticamente un nuovo acquisto per il PSV (acquistato a settembre, non era iscritto alla lista Champions), su un'azione forse viziata da un tocco irregolare di Lang, su cui la Juventus protesta, ma che porta, con un po' di sfortuna per Locatelli e compagni, alla finta su Kelly e il tiro del'ex Inter. Lungo check, tutto buono: è 1-1. La Juventus non riesce a rendersi più pericolosa, all'ora dopo meno di 60' Motta cambia anche l'altra ala (Conceiçao per Nico Gonzalez) e pure questa scelta qui si rivelerà decisiva. Cambiano anche i centrocampisti: McKennie fuori, dentro Koopmeiner; Thuram per Locatelli. Ma sono le ali a deciderla. Su un'altra bella giocata di Gatti Conceiçao riceve e trova lo spazio per andare sul fondo: cross basso, deviazione così così di Benitez e poi Mbangula con la ribattuta in rete.