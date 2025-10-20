Video

McTominay lavora col gruppo: lo scozzese vuole esserci in Olanda

Oggi alle 12:17Champions League
di Arturo Minervini

Scott McTominay partecipa col gruppo all’allenamento di oggi pre-PSV: lo scozzese partecipa con il gruppo alla rifinitura e punta ad essere arruolabile per il match. Dopo i sei punti di sutura rimediati in seguito a un duro contrasto durante un allenamento, farà di tutto per essere a disposizione di Antonio Conte nella sfida d contro il PSV Eindhoven.

Queste le immagini che arrivano direttamente da Castel Volturno.