Messi, che ruolino nel ritorno degli ottavi di finale: segna più di un gol a partita!

Quando si giocano gli ottavi di finale di Champions League, Lionel Messi indossa il suo vestito migliore e non manca mai di timbrare il cartellino. A maggior ragione se si tratta della partita di ritorno. Come ricordato dal Barcellona tramite i suoi account social, la Pulce ha disputato 14 match valevoli come ritorno degli ottavi di finale ed è andato a segna ben 19 volte. Quasi tre gol ogni due gare, una statistica che non fa ben sperare in vista di sabato sera.

Leo #Messi



1⃣9⃣ goles

1⃣4⃣ partidos de vuelta de octavos de la @LigadeCampeones — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2020