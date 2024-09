Milan-Liverpool, formazioni ufficiali: c'è Morata, la scelta su Chiesa

Tutto confermato in casa Milan nella formazione scelta da Paulo Fonseca per l'esordio dei rossoneri in Champions League. Dopo la panchina contro il Venezia Alvaro Morata partirà dal primo minuto, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle. In difesa spazio a Tomori e Pavlovic al centro con Calabria e Theo sulle corsie, mentre in mediana ci saranno Fofana e Raijnders.

Dall'altra parte fuori a sorpresa Robertson e Luis Diaz, con Slot che ha optato per Tsimikas e Gakpo. Per il resto in campo i titolarissimi, con Salah, Szoboszlai e Diogo Jota a completare l'attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Liverpool.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disposizione: Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. A disposizione: Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Nunez, Chiesa, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley. Allenatore: Arne Slot.