Napoli arrivato a Braga, niente walk around per la squadra

Salta quindi il classico "walking around" all'Estadio Municiapal, il primo impatto dei calciatori con il terreno di gioco.

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Napoli finalmente è arrivato a Braga. Il gruppo azzurro tranne Rudi Garcia e Mario Rui, che parleranno a breve in conferenza stampa, si è recato direttamente verso l'albergo dove alloggerà in questa trasferta Champions. Salta quindi il classico "walk around" all'Estadio Municiapal, il primo impatto dei calciatori con il terreno di gioco.