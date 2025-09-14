Napoli-Eintracht senza tifosi ospiti: trasferta vietata ai tedeschi dopo i disordini di 2 anni fa

Napoli-Eintracht senza tifosi ospiti: trasferta vietata ai tedeschi dopo i disordini di 2 anni fa
Oggi alle 14:15Champions League
di Pierpaolo Matrone

Nel corso del percorso in Champions League del Napoli ci sarà anche una sfida ad alta tensione, con l'Osservatorio del Viminale che si muove per garantire l'ordine pubblico. In vista della partita del 4 novembre tra Napoli ed Eintracht Francoforte, l'organo di sicurezza ha chiesto al club partenopeo di rimandare la prevendita dei biglietti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la decisione è legata al quasi certo divieto di trasferta per i tifosi tedeschi. Una misura preventiva per evitare possibili disordini, considerati i precedenti tra le due tifoserie. Si attende ora l'ufficialità, ma la direzione sembra ormai segnata: l'Eintracht arriverà a Fuorigrotta senza il sostegno dei propri sostenitori.