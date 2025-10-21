Napoli horror, il Psv umilia gli azzurri: chi salvi? Vota anche tu!

Sono già 4 le sconfitte stagionali del Napoli, seconda di fila in trasferta in Champions League. Umiliante, dolorosa e terribile deblacle sotto i colpi del Psv che domina e vince 6-2. Nonostante il vantaggio iniziale con McTominay, che nel finale sigla una doppietta, il Psv umilia gli azzurri con una gara perfetta e 6 reti siglate che distruggono la differenza reti degli azzurri.

Dopo 3 turni di Champions League sono solo 3 i punti degli uomini allenati da Antonio Conte. C'è qualche azzurro che salvi dalla prestazione del Philips Stadion? Vota qui!