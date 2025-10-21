Non basta McTominay, Napoli umiliato ad Eindhoven: Psv avanti 6-2!

All'87' il Napoli si porta sul 5-2 grazie ancora Scott McTominay, che su calcio d'angolo battuto da Neres di testa segna la sua doppietta personale. Ma appena un minuto dopo il Psv Eindhoven ristabilisce le distanze in ripartenza.

Protagonisti due dei nuovi entrati, con Driouech che mette in mezzo da sinistra e Pepi che appoggia a porta vuota. Dopo il gol, Wanner rileva un applauditissimo Saibari. Passa un altro minuto e il Psv va ancora in rete per il gol del 6-2: Driouech la mette all'incrocio e fa 6-2: Napoli umiliato.