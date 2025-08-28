Ufficiale Novità Champions: dal 2026 cambia l'orario della finale

Novità importante per la prossima Champions League che vedrà nuovamente la partecipazione del Napoli. A partire dalla finale del 2026 in programma alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio, la prossima, l'orario di inizio della finale di UEFA Champions League verrà anticipato dalle 21:00 alle 18:00. Lo ha annunciato proprio la Uefa. Una mini-rivoluzione, che cambierà l'avvicinamento all'appuntamento più importante della stagione per decine di migliaia di tifosi. Il motivo è il seguente: permettere a tutti di seguire la partita, anche a famiglie con bambini, e questo sia per chi sarà allo stadio che per chi seguirà l'evento in tv.