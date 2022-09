Numero di Kvara e Simeone non sbaglia: é 3-0 Napoli!

ris del Napoli al 44' con il nuovo entrato Simeone!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tris del Napoli al 44' con il nuovo entrato Simeone! Kvaratskhelia fa un numero a sinistra: doppio dribbling, il secondo decisivo su Gomez, e cioccolatino confezionato per Simeone. Al Cholito, in area di rigore tutto solo, non resta che spingere in fondo al sacco il 3-0: gol all'esordio in Champions, l'argentino scoppia a piangere per l'emozione!