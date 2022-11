Ostigard segna ancora: il Var annulla il gol per un fuorigioco millimetrico!

Al 53' il Napoli buca la porta del Liverpool!

Al 53' il Napoli buca la porta del Liverpool! Kvarateskhelia va alla battuta di un calcio di punizione dalla fascia sinistra. Ostigard in area viene dimenticato da tutti e di testa spinge in rete. Da valutare la posizione, ma per ora il Napoli è 1-0 ad Anfield! Dopo un lunghissimo check al Var, però, la rete del difensore azzurro viene annullata per un fuorigioco millimetrico.