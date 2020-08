Pres. Barcellona: "Arthur resta in Brasile, col Napoli non ci sarà. Grave mancanza di rispetto"

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Sport, il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu ha parlato di Arthur, nuovo acquisto della Juventus che ha deciso di rimanere in Brasile e di non terminare la stagione con il Barcellona : "Ciò che Arthur ha fatto è una mancanza di rispetto per i suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions League. E anche nei confronti del club. Non è logico che giocando un titolo così importante, un giocatore decida di tirarsi fuori. È ingiustificabile e totalmente incomprensibile. Abbiamo concordato che fino alla fine della Champions League avrebbe continuato a giocare al Barça, sia in campionato che in Champions. È un giocatore che ha una certa importanza nella squadra e che avrebbe potuto aiutarci, ma non è tornato dalle vacanze. È un atto inaccettabile di indisciplina. Ed è per questo che l'abbiamo aperto un'inchiesta, perché non vi è alcun argomento per giustificare la sua assenza. Ci ha chiamato e ha detto: "Non torno, sto in Brasile." È una sua decisione. Nessuno gli ha dato il permesso".