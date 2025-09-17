Ufficiale PSG-Atalanta, le formazioni: Kvara recuperato! Juric sorprende

Sono state ufficializzate da poco le formazioni di Atalanta-PSG, match valido per la prima giornata di League Phase della Champions League. Luis Enrique riesce a recuperare Kvaratskhelia e schiera il georgiano tra i titolari. In attacco con lui ci sarà Mayulu, a segno in finale contro l'Inter a Monaco di Baviera nell'ultimo atto della scorsa edizione, e Barcola. Confermatissimo Chevalier.

A sorprendere tutti però è Ivan Juric, che lancia dal primo minuto tra i titolari Bernasconi sulla fascia sinistra e opta per un attacco leggero con Pasalic a sostegno di De Ketelaere e Maldini. Partiranno inizialmente dalla panchina Zalewski, Scalvini e Krstovic, pronti a subentrare in corso d'opera per stravolgere la gara. Niente da fare anche per Ahanor, che non ha convinto il croato. Di seguito le scelte dei due tecnici:

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic, Obric, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.