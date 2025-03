PSG, Kvaratskhelia: "Mi sento bene qui, adattamento buono grazie all'aiuto di tutti"

PSG, è tempo di Champions. In compagnia di Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi contro il Liverpool si è presentato anche Khvicha Kvaratskhelia, ex Napoli trasferitosi all'ombra della Tour Eiffel nel mercato invernale, che deve fare i conti con l'1-0 dell'andata dei Reds incassato al Parco dei Principi. E ora provare a espugnare Anfield: "Passaggio del turno? È un 50-50 perché penso che non sia facile dominare contro il Liverpool. Lo abbiamo fatto e abbiamo mostrato un buon calcio. Ma questo martedì la partita sarà un 50-50".

Sugli errori dei match di ritorno in trasferta: "Certo che ne parliamo. Ma siamo fiduciosi e felici di dover giocare una partita importante come questa. Faremo tutto il possibile per vincere". Invece un parere sul livello al PSG: "Penso che mi senta bene qui. Il mio adattamento è stato buono grazie all'aiuto di tutti. Lavoro duramente e penso di poter fare ancora meglio. Lavoro per migliorarmi sempre di più. Giocare bene? Mi piace giocare a calcio, quando dribblo cerco anche di fare qualcosa di bello. Ma la cosa più importante è la squadra. Non è fare qualcosa di bello, ma aiutare la squadra ad ottenere buoni risultati".

La motivazione per domani: "Siamo motivati. Certo, quando giochi contro il Liverpool ad Anfield, non hai bisogno di motivazioni aggiuntive. È un onore giocare in Champions League, abbiamo una mentalità forte in squadra e cercheremo di vincere questo martedì". Un pensiero sulla possibilità che si ripresenti uno scenario simile all'andata anche ad Anfield: "Sarà una partita molto difficile, ma il nostro obiettivo sarà dominare, giocare come a Parigi, con la stessa qualità di gioco. Non è facile dominare come abbiamo fatto all'andata, ma cercheremo di giocare il nostro gioco e vedremo come finirà".