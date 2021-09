PSG, Pochettino mette le mani avanti: "Champions? Tutti hanno speso per vincerla, serve fortuna"

La Champions League è una sorta di chimera per il Paris Saint-Germain, che mai come stavolta è costretto a vincerla dopo l'incredibile campagna acquisti estiva, che ha portato cinque rinforzi di altissimo spessore a Parigi, tra cui Lionel Messi. Ne è consapevole Mauricio Pochettino, che ai canali della UEFA ha parlato anche dell'imprevedibilità della competizione: "È una competizione davvero imprevedibile, ma anche una delle più attraenti da giocare. Bisogna però essere fortunati per vincerla, perché tutte le squadre che partecipano alla Champions League sono forti e in tutta Europa (Inghilterra, Spagna, Italia, anche Germania e Francia) hanno fatto grandi investimenti per vincerla. Non c'è niente di meglio che parteciparvi. Quando pensiamo a questa competizione, diciamo sempre che abbiamo la responsabilità e la pressione, ma anche l'opportunità di essere parte della storia, di vivere questa esperienza".