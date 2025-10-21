Psv, due vittorie col Napoli negli unici precedenti: fu decisivo anche...Mertens

Statistiche Uefa interessanti sulla gara di questa sera. Il PSV ha vinto gli unici due precedenti tra le due squadre risalenti alla fase a gironi di UEFA Europa League 2012/13: 3-0 a Eindhoven e 3-1 a Napoli, col futuro attaccante del Napoli, Dries Mertens, in rete nei Paesi Bassi e con Tim Matavž autore di una tripletta in Italia.

E ancora: "Il PSV ha perso solo tre delle ultime 12 partite casalinghe contro squadre italiane (V7 P2)". Il successo per 3-1 sulla Juventus ai supplementari della gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della passata edizione, ha interrotto la striscia di sei partite senza vittorie contro squadre italiane (P2 S4).