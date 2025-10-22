Psv, Man ancora incredulo: "E' stata la notte più bella della mia vita!"

Due gol per l'ex Parma Dennis Man, protagonista contro il Napoli. Primi gol in Champions e poi Mvp della partita. Il centrocampista del Psv ha rilasciato a fine partita alcune dichiarazioni alla Uefa: "Incredibile, penso sia la serata più bella della mia vita. Abbiamo meritato la vittoria e siamo felici. Per noi è meglio quando giochiamo contro grandi squadre. Penso che abbiamo più spazio per esprimere il nostro gioco.

Abbiamo alcuni giocatori di ottima qualità. E so di poter aiutare molto questa squadra. Sto migliorando sempre di più. Napoli? Li conosco, sono una squadra molto forte. Ho detto ai ragazzi prima della partita che avremmo avuto una partita difficile, ma abbiamo segnato due gol veloci. E poi abbiamo giocato sempre meglio".