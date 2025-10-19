PSV-Napoli, arbitra il tedesco Siebert: ecco chi ci sarà in sala VAR
Sono stati ufficializzati gli arbitri per la terza giornata di Champions League, che vedrà il Napoli impegnato martedì sera in una trasferta fondamentale contro il PSV a Eindhoven. A dirigere gli azzurri ci sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn. In sala VAR siederanno Dingert e Dankert.
Una designazione che Conte e i suoi sperano porti fortuna per una gara cruciale. Intanto, per l'altra italiana in campo, l'Inter, che affronterà l'Union Saint Gilloise a Bruxelles, è stato scelto lo svedese Glenn Nyberg, con i connazionali Beigi e Söderkvist come assistenti. Al VAR, invece, ci sarà la coppia spagnola Cuadra Fernandez-Villanueva. Tutta l'attenzione è ora puntata sul campo, con il Napoli chiamato a dare il segnale di svolta.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro