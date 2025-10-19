Ufficiale PSV-Napoli, arbitra il tedesco Siebert: ecco chi ci sarà in sala VAR

Sono stati ufficializzati gli arbitri per la terza giornata di Champions League, che vedrà il Napoli impegnato martedì sera in una trasferta fondamentale contro il PSV a Eindhoven. A dirigere gli azzurri ci sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn. In sala VAR siederanno Dingert e Dankert.

Una designazione che Conte e i suoi sperano porti fortuna per una gara cruciale. Intanto, per l'altra italiana in campo, l'Inter, che affronterà l'Union Saint Gilloise a Bruxelles, è stato scelto lo svedese Glenn Nyberg, con i connazionali Beigi e Söderkvist come assistenti. Al VAR, invece, ci sarà la coppia spagnola Cuadra Fernandez-Villanueva. Tutta l'attenzione è ora puntata sul campo, con il Napoli chiamato a dare il segnale di svolta.