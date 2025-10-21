Video

Psv-Napoli, cresce l'attesa ad Eindhoven: l'arrivo del bus azzurro

Oggi alle 20:01Champions League
di Antonio Noto
fonte da Eindhoven, Francesco Carbone

Manca poco più di un'ora a Psv Eindhoven-Napoli, match valido per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League.

Il pullman dei campioni d'Italia è arrivato da pochi minuti al Philips Stadion, dove cresce l'attesa per la sfida che inizierà alle ore 21. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato in  Olanda.