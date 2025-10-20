PSV, quanti ex Serie A! Tutti i calciatori che hanno già sfidato il Napoli

PSV, quanti ex Serie A! Tutti i calciatori che hanno già sfidato il NapoliTuttoNapoli.net
Champions League
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli ritroverà domani in Champions League diverse vecchie conoscenze della Serie A. Il PSV di Peter Bosz può infatti contare su quattro ex del nostro campionato: Ivan Perisic, Dennis Man, Jerdy Schouten e Sergiño Dest. Tutti, in modo diverso, hanno lasciato il segno nel calcio italiano e oggi rappresentano parte importante dell’organico olandese.

Bosz ama variare formazione e tattica, ma i primi tre rientrano quasi sempre nell’undici titolare. Per gli azzurri di Mazzarri sarà dunque una sfida dal sapore speciale, contro volti familiari che conoscono bene il calcio italiano.