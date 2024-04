Quinta squadra italiana in Champions è quasi certezza: per Opta 96,9% di chance

Al momento, l'Italia guida il ranking UEFA stagionale e, pur non avendo più squadre impiegate in Champions.

Riparte la Champions League e riparte la caccia della Serie A al quinto posto nella prossima edizione della massima competizione continentale, la prima col format allargato a 36 squadre. Al momento, l'Italia guida il ranking UEFA stagionale e, pur non avendo più squadre impiegate in Champions, può contare sulle quattro formazioni impegnate tra Europa e Conference League, nonché su un vantaggio non da poco su Germania e Inghilterra.

Quante possibilità ha l'Italia? Gli slot aggiuntivi, ricordiamo, sono due e verranno attribuiti alle prime due nazioni nel ranking UEFA stagionale. Secondo il modello Previsionale Opta, la Serie A ha al momento il 96.9% di possibilità di chiudere nella Top2 della classifica finale stagionale dei coefficienti UEFA, conquistandosi quindi il diritto di avere 5 squadre nella Champions League 24/25.