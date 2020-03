Real-Barcellona, Setién recupera subito Pique: la formazione dei blaugrana

Tutto pronto per l'inizio del Clasico in Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Recuperato subito Piqué che Setién ha schierato titolare. Lo spagnolo si era infortunato in Champions ma è subito pronto a ricominciare. In attacco confermata la presenza di Griezmann al fianco di Messi con Vidal a completare il tridente. Ecco la formazione ufficiale del Barcellona:

Our starting 1️⃣1️⃣ for #ElClásico! — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020