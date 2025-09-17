Ribaltone Benfica: contro il Napoli potrebbe esserci Mourinho in panchina

Questa la notizia riportata dal portale Tuttomercatoweb, che indica nello Special One il primo candidato a sedersi sulla panchina dei lusitani.

Ribaltone in casa Benfica dopo la pesante e clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag, Bruno Lage esonerato: José Mourinho è il primo candidato alla successione. Questa la notizia riportata dal portale Tuttomercatoweb, che indica nello Special One il primo candidato a sedersi sulla panchina dei lusitani.

"Lo Special One appare in cima alla lista dei possibili sostituti. Mourinho è libero dopo l’esonero dal Fenerbahçe, arrivato proprio in seguito all’eliminazione nei playoff di Champions contro il Benfica. La suggestione di vederlo sulla panchina delle Aquile di Lisbona c'è e la scelta definitiva arriverà entro il weekend" spiega TMW. Ricordiamo che il Benfica sarà avversario del Napoli in Champions il prossimo 10 dicembre all'Estadio da Luz.