Ribaltone Benfica: contro il Napoli potrebbe esserci Mourinho in panchina
Ribaltone in casa Benfica dopo la pesante e clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag, Bruno Lage esonerato: José Mourinho è il primo candidato alla successione. Questa la notizia riportata dal portale Tuttomercatoweb, che indica nello Special One il primo candidato a sedersi sulla panchina dei lusitani.
"Lo Special One appare in cima alla lista dei possibili sostituti. Mourinho è libero dopo l’esonero dal Fenerbahçe, arrivato proprio in seguito all’eliminazione nei playoff di Champions contro il Benfica. La suggestione di vederlo sulla panchina delle Aquile di Lisbona c'è e la scelta definitiva arriverà entro il weekend" spiega TMW. Ricordiamo che il Benfica sarà avversario del Napoli in Champions il prossimo 10 dicembre all'Estadio da Luz.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
