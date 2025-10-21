Video

Rifinitura completata per gli azzurri: la squadra torna in hotel

Oggi alle 12:25Champions League
di Arturo Minervini

È terminata la rifinitura del Napoli di Antonio Conte, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Al centro sportivo olandese, il tecnico azzurro ha guidato l’ultima seduta di allenamento prima del match molto importante per il cammino europeo della squadra azzurra, rientrata ora in hotel.

Ecco le immagini.