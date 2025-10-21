Ufficiale Saint-Gilloise-Inter, le formazioni: Chivu fa turnover in vista di Napoli

vedi letture

Tra poco più di un'ora scenderanno in campo Saint-Gilloise e Inter nel match valido per la 3ª giornata di Champions League Fase Campionato. Cristian Chivu non cambia ovviamente modulo, ma propone una formazione un po' rivisitata rispetto alle ultime uscite. In porta, come annunciato, c'è Sommer, mentre davanti a lui Bisseck e De Vrij rilevano Akanji e Acerbi e compongono il terzetto difensivo insieme a Bastoni. Confermati solo Dumfries e Calhanoglu nella linea dei centrocampisti, con Barella, Mkhitaryan, Dimarco e anche Sucic che partiranno dalla panchina. Al loro posto Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto. In attacco turno di riposo per Bonny, c'è Esposito con Lautaro Martinez. Di seguito le formazioni ufficiali.

Saint-Gilloise (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang. A disposizione: Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Rodriguez, Schoofs, Giger, Boufal, Sykes, Patris, Florucz. Allenatore: David Hubert.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.