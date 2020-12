Shakhtar bestia nera del Real: l'Inter costretta a vincere per non perdere l'Europa

Sono terminati i due incontri dei gironi di Champions League delle 18,55. Nel gruppo B, quello dell'Inter, gli ucraini dello Shakhtar Donetsh bissano il successo dell'andata contro il Real Madird. Battuti 2-0 gli uomini di Zidane, grazie alle reti di Dentinho al 52' e Solomon all'82', risultato molto sfavorevole alla squadra di Conte. I Nereazzurri infatti stasera dovranno battere i tedeschi del Monchengladbach per cercare almeno di arrivare terzi e qualificarsi per l'Europa League. Nell'altro match del pomeriggio successo importante del Salisburgo, che vince sul campo della Lokomotiv Mosca e la supera in classifica: 3-1 con doppietta di Berisha (28' e 41') e gol di Adeyemi (81'). In mezzo il rigore di Anton Miranchuk al 79'.

Queste le classifiche:

Gruppo A

BAYERN 12

ATLETICO MADRID 5

SALISBURGO 4

LOKOMOTIV MOSCA 3

Gruppo B

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 8

SHAKHTAR DONETSK 7

REAL MADRID 7

INTER 2