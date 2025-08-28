Ufficiale Sorteggi Champions, 2° fascia: il Napoli va a Lisbona e riceve (di nuovo) l'Eintracht

Il Napoli dalla prima fascia Champions becca il Chelsea ed il Manchester City. I blues faranno visita al Diego Armando Maradona mentre Kevin De Bruyne tornerà a casa, a Manchester perché si giocherà all'Etihad la gara contro gli inglesi. Dalla seconda fascia il Napoli becca due squadre di medio livello tra quelle presenti: il Benica, a Lisbona, vincitrice degli spareggi contro il Fenerbahce di Mourinho ed al Maradona invece l'Eintracht Francoforte con tutti i problemi di ordine pubblico che ne conseguono. Il live è in corso e puoi seguirlo con il nostro live

