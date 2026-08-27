Sorteggio Champions, 4ª fascia: il Napoli giocherà contro Sabah e Viking
Il sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27, in corso al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha definito il percorso europeo del Napoli. Dalla prima fascia gli azzurri hanno pescato Manchester City e Arsenal, mentre dalla seconda sono arrivate Club Brugge e Porto. Dalla terza fascia, invece, l’urna ha abbinato al Napoli Villarreal e Bodø/Glimt: la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in trasferta in Spagna, mentre la formazione norvegese sarà ospite al Maradona.
Napoli, anche Sabah e Viking tra le avversarie
Gli ultimi due accoppiamenti sono arrivati dalla quarta fascia: Sabah Futbol Klubu e Viking Fotballklubb. Il Napoli affronterà il Sabah in trasferta, in Azerbaigian, mentre il Viking sarà ospite degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Definite così tutte e otto le avversarie del Napoli nella Fase Campionato della Champions League 2026/27.
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