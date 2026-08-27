Ufficiale Sorteggio Champions, l’Inter trova Real Madrid e Liverpool: le 8 avversarie

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Il sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27 regala all’Inter di Cristian Chivu un percorso di primo livello, con Real Madrid e Liverpool tra le avversarie. Per il resto, l’urna di Montecarlo ha riservato ai nerazzurri un quadro tutto sommato favorevole, con sfide contro Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. L’elenco delle gare non rappresenta però l’ordine in cui verranno disputate: il calendario completo, con date e orari, sarà comunicato dalla UEFA entro sabato.

Le 8 avversarie dell’Inter in Champions League

PRIMA FASCIA: Inter - Liverpool

PRIMA FASCIA: Real Madrid - Inter

SECONDA FASCIA: Inter - Club Brugge

SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund - Inter

TERZA FASCIA: Inter - Shakhtar Donetsk

TERZA FASCIA: Feyenoord - Inter

QUARTA FASCIA: Inter - Stoccarda

QUARTA FASCIA: Slovan Bratislava - Inter