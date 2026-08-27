Sorteggio Champions, Barcellona e i campioni in carica del PSG: le 8 rivali del Como
Il cammino del Como nella Champions League potrebbe iniziare al Camp Nou. Il sorteggio di Montecarlo ha infatti riservato ai lariani di Cesc Fabregas due avversarie di primissimo livello dalla prima fascia: il Barcellona e i campioni d’Europa in carica del PSG. Per il Como si profila dunque una Fase Campionato particolarmente affascinante, con la possibilità di affrontare subito due delle principali protagoniste del calcio europeo.
Champions League 2026/27, Como: Barcellona e PSG tra le otto avversarie
Sono otto complessivamente le avversarie del Como nella Fase Campionato della massima competizione continentale. L’ordine riportato non corrisponde però alla sequenza delle partite: il calendario completo, con date e orari delle sfide, sarà comunicato dalla UEFA entro sabato.
Queste le 8 avversarie del Como
PRIMA FASCIA: Como - Paris Saint-Germain
PRIMA FASCIA: Barcellona - Como
SECONDA FASCIA: Como - Manchester United
SECONDA FASCIA: Betis - Como
TERZA FASCIA: Como - Lipsia
TERZA FASCIA: Feyenoord - Como
QUARTA FASCIA: Como - AEK Atene
QUARTA FASCIA: Lens - Como
Serie A Enilive 2026-2027
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