Ufficiale Sorteggio Champions, Barcellona e i campioni in carica del PSG: le 8 rivali del Como

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Il cammino del Como nella Champions League potrebbe iniziare al Camp Nou. Il sorteggio di Montecarlo ha infatti riservato ai lariani di Cesc Fabregas due avversarie di primissimo livello dalla prima fascia: il Barcellona e i campioni d’Europa in carica del PSG. Per il Como si profila dunque una Fase Campionato particolarmente affascinante, con la possibilità di affrontare subito due delle principali protagoniste del calcio europeo.

Champions League 2026/27, Como: Barcellona e PSG tra le otto avversarie

Sono otto complessivamente le avversarie del Como nella Fase Campionato della massima competizione continentale. L’ordine riportato non corrisponde però alla sequenza delle partite: il calendario completo, con date e orari delle sfide, sarà comunicato dalla UEFA entro sabato.

Queste le 8 avversarie del Como

PRIMA FASCIA: Como - Paris Saint-Germain

PRIMA FASCIA: Barcellona - Como

SECONDA FASCIA: Como - Manchester United

SECONDA FASCIA: Betis - Como

TERZA FASCIA: Como - Lipsia

TERZA FASCIA: Feyenoord - Como

QUARTA FASCIA: Como - AEK Atene

QUARTA FASCIA: Lens - Como