Ufficiale Tegola per il City! Infortunio muscolare per Cherki: salta il Napoli

vedi letture

Tegola per il Manchester City, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Il trequartista francese Rayan Cherki ha riportato un infortunio muscolare al quadricipite. Dopo la sconfitta dei Citizens contro il Brighton, il tecnico del City Pep Guardiola ha confermato che Cherki sarà fuori dal terreno di gioco per due mesi a causa di tale infortunio. Sarà dunque indisponibile per la sfida all'Etihad Stadium contro il Napoli del 18 settembre.

