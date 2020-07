The Sun - Barça, Messi non vuole più Setien: ecco la richiesta della 'Pulce'

Il fenomeno del Barcellona Leo Messi avrebbe chiesto alla dirigenza blaugrana di sostituire Quique Setien con Marcelo Bielsa, che non ha ancora rinnovato il contratto col Leeds appena riportato in Premier League. Questa è l'indiscrezione riportata dal tabloid britannico 'The Sun". Il 65enne tecnico argentino è stato un modello per Pep Guardiola e secondo Messi potrebbe essere la soluzione ideale per il Barcellona visto che la prima scelta di Bartomeu, Xavi, non se la sente ancora di tornare. Al momento però, evidenzia il Sun, non ci sono stati contatti fra i blaugrana e gli agenti di Bielsa.