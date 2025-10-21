Tradizione favorevole contro le olandesi: tre anni fa 10 gol in 2 partite
L'ultima partita del Napoli contro una formazione dei Paesi Bassi è stata nella fase a gironi 2022/23, quando i partenopei si imposero contro l'Ajax per 6-1 ad Amsterdam e 4-2 a Napoli. Con questi risultati, sono salite a tre le vittorie in dieci partite contro club di Eredivisie (P3 S4). Un doppio precedente rassicurante aspettando la partita di questa sera contro il Psv valida come terza giornata della fase campionato di Champions League.
