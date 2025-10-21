Triplo cambio per il Napoli: Conte arretra De Bruyne e passa al 4-3-3

vedi letture

Al 58' tripla sostituzione di Conte che prova a dare una scossa: escono Beukema, Spinazzola e Gilmour, entrano Juan Jesus, Gutierrez e Noa Lang. Il Napoli passa al 4-3-3 con De Bruyne a fare il regista.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.