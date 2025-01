Triplo Lautaro, travolto il Monaco in dieci: Inter nella top 4 d'Europa

L'Inter, unica italiana a vincere nell'ultima gara della fase campionato di Champions League, batte senza alcuna difficoltà un Monaco oggettivamente impresentabile a questi livelli. A San Siro finisce sul risultato di 3-0 una gara a senso unico dal primo all'ultimo minuto di gioco: al quarto d'ora Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere interista in Europa e di nuovo a segno su rigore, ha già infilato i primi due dei suoi tre gol di serata, mentre il Monaco è in dieci. In scioltezza la ripresa, con l'esordio del talentino De Pieri come nota di colore. L'Inter, dato il contestuale successo dell'Arsenal, chiude così al quarto posto nella maxi-graduatoria della Champions: evitato il pericolo degli spareggi.

L'approccio dei monegaschi, supportati da 1.200 tifosi, potrebbe tranquillamente entrare nella storia di San Siro e della Champions come uno dei peggiori di sempre. Il primo tempo, alla fine, è tutto nei primi 14 minuti, praticamente non giocati dalla retroguardia del Principato: al 4' l'Inter è già avanti, Zakaria stende Thuram in area e Lautaro torna a segnare su rigore un anno dopo l'ultima volta. È ancora Thuram a scappare pochi minuti dopo a Mawissa, che pensa di stenderlo e andare a fare la doccia: Hutter in dieci dal 12'. Altri due giri d'orologio e il portiere Majecki fa di tutto per far segnare l'Inter: Lautaro ringrazia e raddoppia. Scavallato il quarto d'ora, l'Inter rallenta il ritmo, il tecnico ospite toglie Akliouche per evitare il cappotto, la formazione di Ligue 1 si ricorda di star giocando una gara di Champions.

La ripresa si apre con due cambi per parte ospite: fuori Camara e Kehrer, dentro Magassa e Teze. È l'Inter a macinare gioco: Thuram impegna subito Majecki, reattivo poco dopo sulla conclusione da distanza ravvicinata di Pavard, innescato da Lautaro al termine di una bella azione in verticale. Anche Inzaghi sfodera tre cambi: Bastoni, Barella e Thuram vanno a prendere fiato. Al 67' arriva anche il tris, sempre di Lautaro: coast to coast di Mkhitaryan, deviazione rivedibile di Majecki, tap-in del Toro che poco dopo esce per far esordire De Pieri nell'Europa che conta. Il Monaco chiude addirittura in nove: Teze va ko ed esce in barella.