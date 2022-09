UFFICIALE - Chelsea, domani in campo nel ricordo di Elisabetta II: il programma degli omaggi

Allo stadio, i sostenitori del Salisburgo copriranno i colori del loro club con uno striscione nero.

Tramite una nota ufficiale, il Chelsea ha comunicato la procedura per la partita di domani di Champions League contro il Salisburgo, in ottemperanza al lutto nazionale per la scomparsa della regnante inglese Elisabetta II: niente inno UEFA né presentazione della bandiera a centrocampo, mentre Stamford Bridge osserverà un minuto di silenzio prima del calcio d'avvio in memoria della defunta monarca, così come i calciatori Blues porteranno la fascia nera al braccio.

Prevista inoltre la deposizione di un mazzo di fiori da parte di due veterani del Chelsea ma anche l'affissione di uno striscione in omaggio a Sua Maestà. Non solo: i tifosi austriaci renderanno omaggio camminando a Earls Court allo stadio in silenzio a partire dalle 17,30. Allo stadio, i sostenitori del Salisburgo copriranno i colori del loro club con uno striscione nero.