UFFICIALE - Il VAR sarà utilizzato in tutte le coppe europee a partire dai preliminari

Il sistema Video Assistant Refereeing (VAR) sarà utilizzato per tutta la UEFA Europa Conference League 2023/24, a partire dagli spareggi.

In totale, 140 partite di Europa Conference League utilizzeranno il VAR in questa stagione. Si tratta di un aumento del 311% rispetto al 2022/23, quando la tecnologia era stata introdotta nella fase a eliminazione diretta e utilizzata per tutte le partite sino alla finale. Nella stagione inaugurale, il VAR invece era stato utilizzato solo per le semifinali e la finale.

L'introduzione prosegue la tendenza in atto nelle competizioni UEFA maschili per club. La Champions League e l'Europa League di quest'anno vedranno per la prima volta l'utilizzo del VAR in tutti i turni di qualificazione.