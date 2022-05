UFFICIALE - La Champions cambia volto dal 2024: 36 squadre e 8 partite garantite, il format

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi a Vienna il format definitivo delle coppe europee e l'elenco di accesso per le competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi a Vienna il format definitivo delle coppe europee e l'elenco di accesso per le competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25 che vedranno l'introduzione del cosiddetto “Sistema Svizzero” che prenderà il posto della fase a gironi:

Le modifiche chiave riguardano la riduzione da 10 a 8 partite nella fase campionato della UEFA Champions League e la modifica dei criteri per l'assegnazione di due dei quattro posti aggiuntivi in ​​UEFA Champions League, eliminando l'accesso in base al coefficiente per club. "Ciò conferma il forte impegno della UEFA nei confronti del principio delle competizioni aperte e del merito sportivo, pur riconoscendo la necessità di proteggere i campionati nazionali" riporta il sito ufficiale della UEFA.

Le otto partite della UEFA Champions League si giocheranno nelle dieci settimane europee previste dalla decisione presa nell'aprile 2021. La UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League godranno tutte di una settimana di esclusività del calendario.

I quattro posti aggiuntivi creati dall'aumento da 32 a 36 squadre nella fase di campionato della UEFA Champions League saranno così assegnati:

• Un posto andrà al club terzo classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking UEFA.

• Un posto sarà assegnato a un campione nazionale estendendo da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificheranno attraverso il cosiddetto “Champions Path”.

• Gli ultimi due posti andranno alle federazioni con la migliore prestazione collettiva delle rispettive società nella stagione precedente (numero totale di punti ottenuti diviso per il numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto per il club meglio classificato nel campionato nazionale dietro le posizioni della UEFA Champions League. Ad esempio, alla fine della stagione in corso le due federazioni che aggiungeranno un club alla Champions League, in base alle prestazioni collettive dei loro club, sarebbero Inghilterra e Olanda.

• Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato ancora una volta che tutte le partite prima della finale si giocheranno comunque a metà settimana, riconoscendo l'importanza del calendario nazionale delle partite in tutta Europa.

RIEPILOGANDO

Prendendo il numero totale di squadre da 32 a 36 in UEFA Champions League, il cambiamento più grande vedrà la trasformazione dalla tradizionale fase a gironi a una fase di campionato unica che includa tutte le squadre partecipanti. A ogni club sarà ora garantito un minimo di 8 partite della fase di campionato contro 8 diverse avversarie (quattro partite in casa, quattro in trasferta) anziché le precedenti sei partite contro tre squadre, giocate in casa e fuori.

Le prime otto squadre del campionato si qualificheranno automaticamente per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre che finiranno dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio a due gambe per assicurarsi il percorso verso gli ottavi di finale della competizione.

Cambiamenti di formato simili verranno applicati anche alla UEFA Europa League (8 partite nella fase di campionato) e alla UEFA Europa Conference League (6 partite nella fase a campionato) ed entrambe includeranno anche 36 squadre nella fase di campionato.