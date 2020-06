UFFICIALE - La Champions League verrà assegnata con una final eight a Lisbona: ecco le date

La Champions League sarà assegnata in final eight a Lisbona. La Uefa ha ufficialmente fatto sapere che in Portogallo si disputeranno dal 12 al 23 agosto, quarti, semifinale e finale in gara unica. Il 10 luglio verrà sorteggiato il tabellone. Istanbul ospitera' invece la finale di Champions nel 2021, facendo slittare le assegnazioni gia' fatte.