UFFICIALE - Lozano beffato: è un altro il gol più bello della settimana di Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È di Son Heung-Min il gol scelto dalla UEFA come il più bello della quarta giornata della fase a gironi. Premiata la volée del sudcoreano che è valsa il momentaneo 2-1 sull'Eintracht, in una partita poi vinta dagli Spurs per 3-2. Battuta la concorrenza di Hirving Lozano (Napoli-Ajax), Galeno (Leverkusen-Porto) e Darwin Nunez (Rangers-Liverpool).